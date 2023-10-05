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В Латвии более 3,2 тысячи россиян уведомили о возможной высылке

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Более 3,2 тыс. проживающих в Латвии граждан России уведомили о возможной высылке из государства.
В Латвии более 3,2 тысячи россиян уведомили о возможной высылке
  • Gettyimages.ru
  • © Olezzo

Об этом сообщает Интерфакс.

Как отмечается в материале, управление по делам гражданства и миграции Латвии разослало 3255 информационных писем об истечении срока действия вида на жительство россиянам, которые не подали документы на предоставление статуса постоянного жителя Европейского союза.

Уточняется, что ещё одной причиной для высылки является незнание латышского языка.

Ранее RT узнал детали ситуации, когда русскоязычную пенсионерку-инвалида в Латвии несли на экзамен по латышскому языку, несмотря на то что она на протяжении восьми лет почти не выходит из дома.

2 октября сообщалось, что в сейме Латвии разработали законопроект по упрощению порядка лишения гражданства русскоязычного населения страны.

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