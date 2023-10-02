Власти Латвии намерены упростить порядок лишения гражданства русскоязычных
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Об этом говорится в публикации Telegram-канала Sputnik Ближнее зарубежье.
На сегодняшний день местные власти не могут отнять гражданство у человека, если оно у него является единственным, однако депутаты нашли способ.
«Учитывая, что граждане бывшего СССР имеют возможность получить гражданство правопреемника Советского Союза — России, предусмотренные поправки не создадут ситуации безгражданства», — приводятся слова главы юридической комиссии сейма Андрея Юдина.
Отмечается, что причиной лишения гражданства Латвии может стать нарушение клятвы быть верным стране и следовать Конституции и законам государства.
Ранее в МИД России назвали дискриминацией решение о запрете русского языка в СМИ Латвии.