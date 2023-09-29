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В МИД назвали дискриминацией решение о запрете русского языка в СМИ Латвии

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Решение парламента Латвии запретить вещание общественным СМИ на русском языке с 2026 года является дискриминационным и русофобским. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД назвали дискриминацией решение о запрете русского языка в СМИ Латвии
  • РИА Новости

«Рассматриваем данный шаг как грубейший акт дискриминации и сегрегации по этнолингвистическому признаку, очередное проявление агрессивного шовинистического национализма», — говорится в заявлении.

Отмечается, что борьба латышских властей с русским языком свидетельствует о бессилии при построении «истинно демократического и инклюзивного общества».

Ранее депутаты парламента Эстонии предложили отказаться от русского названия города Калининграда и заменить его Кёнигсбергом.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с RT назвал это предложение глупостью.

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