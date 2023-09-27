Губернатор Алиханов назвал глупостью идею заменить Калининград на Кёнигсберг

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с RT назвал предложение депутатов парламента Эстонии отказаться от русского названия города Калининграда и заменить его Кёнигсбергом глупостью.

«Без комментариев. Глупости не комментирую», — заявил губернатор.

Ранее депутаты парламента Эстонии предложили отказаться от русского названия города Калининграда и заменить его Кёнигсбергом.

По мнению председателя комитета по иностранным делам Марко Михкельсона, от использования названия Калининград в эстонском языке следует отказаться и вместо него «следует использовать историческое название Кёнигсберг».

Российский город Кингисепп, который находится в Ленинградской области, парламентарии предлагают называть Ямбургом или Яамой.