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Глава Минобороны Германии Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом

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Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом.
Глава Минобороны Германии Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом
  • © Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Об этом германский министр сказал в ходе дискуссии, организованной Федеральной академией политики безопасности.

Отмечается, что в числе прочего участники дискуссии обсуждали решение Берлина разместить бригаду бундесвера в Литве и в этой связи затронули тему географического положения этой страны.

«Литва находится в ловушке между Кёнигсбергом, Россией и Белоруссией», — цитирует Писториуса РИА Новости.

В марте прошлого года польский генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о притязаниях Варшавы на территорию Калининграда.

По его мнению, эта территория «никогда не была русской» и исторически принадлежала Пруссии и Польше.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение Скшипчака «поднять вопрос о принадлежности» Калининграда.

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