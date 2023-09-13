Глава Минобороны Германии Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом
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Об этом германский министр сказал в ходе дискуссии, организованной Федеральной академией политики безопасности.
Отмечается, что в числе прочего участники дискуссии обсуждали решение Берлина разместить бригаду бундесвера в Литве и в этой связи затронули тему географического положения этой страны.
«Литва находится в ловушке между Кёнигсбергом, Россией и Белоруссией», — цитирует Писториуса РИА Новости.
В марте прошлого года польский генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о притязаниях Варшавы на территорию Калининграда.
По его мнению, эта территория «никогда не была русской» и исторически принадлежала Пруссии и Польше.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение Скшипчака «поднять вопрос о принадлежности» Калининграда.