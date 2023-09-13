Глава Минобороны Германии Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом.

Об этом германский министр сказал в ходе дискуссии, организованной Федеральной академией политики безопасности.

Отмечается, что в числе прочего участники дискуссии обсуждали решение Берлина разместить бригаду бундесвера в Литве и в этой связи затронули тему географического положения этой страны.

«Литва находится в ловушке между Кёнигсбергом, Россией и Белоруссией», — цитирует Писториуса РИА Новости.

В марте прошлого года польский генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о притязаниях Варшавы на территорию Калининграда.

По его мнению, эта территория «никогда не была русской» и исторически принадлежала Пруссии и Польше.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение Скшипчака «поднять вопрос о принадлежности» Калининграда.