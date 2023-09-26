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Парламентарии Эстонии предлагают заменить название Калининграда на Кёнигсберг

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Депутаты парламента Эстонии предлагают отказаться от русского названия города Калининграда и заменить его Кёнигсбергом.
Парламентарии Эстонии предлагают заменить название Калининграда на Кёнигсберг
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Комиссия Рийгикогу по иностранным делам предложила языковой комиссии Общества родного языка рассмотреть возможность использования названия Кёнигсберг вместо Калининграда на эстонском языке», — сказано в сообщении парламента.

По мнению председателя комитета по иностранным делам Марко Михкельсона, от использования названия Калининград в эстонском языке следует отказаться и вместо него «следует использовать историческое название Кёнигсберг».

Российский город Кингисепп, который находится в Ленинградской области, парламентарии предлагают называть Ямбургом или Яамой.

Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом.

В 2022 году польский генерал Вальдемар Скшипчак сообщил о притязаниях Варшавы на территорию Калининграда. После этого российский посол в Польше Сергей Андреев отметил, что «польские отставные генералы здесь очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание».

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