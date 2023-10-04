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RT узнал детали ситуации в Латвии, когда пенсионерку тащили на языковой экзамен

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RT узнал детали ситуации, когда русскоязычную пенсионерку-инвалида в Латвии несли на экзамен по латышскому языку, несмотря на то что она на протяжении восьми лет почти не выходит из дома.
RT узнал детали ситуации в Латвии, когда пенсионерку тащили на языковой экзамен
  • Gettyimages.ru

В июле в соцсетях появилось видео, как женщину на инвалидной коляске отнесли на языковой экзамен, который она не сдала. В Латвии от экзамена на знание латышского языка освобождены люди младше 15 и старше 75 лет.

У 74-летней Натальи Петровны диабет и ещё множество заболеваний.

Как выяснил RT, после её визита в учебном центре оборудовали помещение для сдачи экзамена на первом этаже.

При этом сама Наталья Петровна назвала происходящее «ситуацией на грани маразма».

«Во дворе, где она живёт, всего четыре латыша, остальные русские. И те из вежливости переходят на русский, если с ней или другими русскими общаются», — заявил RT источник.

Согласно принятым в Латвии поправкам в законодательство, у женщины есть два года для повторной сдачи экзамена, чтобы претендовать на двухлетний вид на жительство. Также ей нужно заплатить пошлину в размере €100 (10,4 тыс. рублей) при пенсии €411 (42,7 тыс. рублей) за 44 года стажа. Если женщина не освоит язык и не пойдёт на экзамен, то её депортируют из Латвии.

Ранее в сейме Латвии разработали законопроект по упрощению порядка лишения гражданства русскоязычного населения страны.

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