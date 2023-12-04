Путин: русофобия в Прибалтике была ещё до СВО, сейчас ей решили воспользоваться

Российский лидер Владимир Путин заявил, что русофобия в Прибалтике была ещё до спецоперации.

Об этом пишет РИА Новости.

«Прежде всего, конечно, это всё (русофобия. — RT) происходило на глазах у всего мира в странах Прибалтики задолго до СВО», — сказал он.

По словам Путина, кто-то, возможно, решил воспользоваться СВО, чтобы решить свои внутриполитические задачи.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский суд по правам человека игнорирует дискриминационную политику правительства Латвии касательно преподавания на русском языке в школах.

В сентябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что прибалтийские страны преследуют всё русское, используя методы гитлеровской Германии.