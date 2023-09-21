Патрушев: Прибалтика преследует всё русское по методам гитлеровской Германии
- РИА Новости
Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
По его словам, в прибалтийских странах распространяется русофобия «под диктовку англосаксов».
«Сносятся памятники и сжигаются книги на русском языке, аналогично тому, как это было в нацистской Германии», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в МИД России заявили, что посольство России фиксирует все случаи дискриминации соотечественников и ведёт по ним работу с местными властями.