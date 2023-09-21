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Патрушев: Прибалтика преследует всё русское по методам гитлеровской Германии

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Прибалтийские страны преследуют всё русское, используя методы гитлеровской Германии.
Патрушев: Прибалтика преследует всё русское по методам гитлеровской Германии
  • РИА Новости

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, в прибалтийских странах распространяется русофобия «под диктовку англосаксов».

«Сносятся памятники и сжигаются книги на русском языке, аналогично тому, как это было в нацистской Германии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что посольство России фиксирует все случаи дискриминации соотечественников и ведёт по ним работу с местными властями.

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