Патрушев: Прибалтика преследует всё русское по методам гитлеровской Германии

Прибалтийские страны преследуют всё русское, используя методы гитлеровской Германии.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, в прибалтийских странах распространяется русофобия «под диктовку англосаксов».

«Сносятся памятники и сжигаются книги на русском языке, аналогично тому, как это было в нацистской Германии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что посольство России фиксирует все случаи дискриминации соотечественников и ведёт по ним работу с местными властями.