«Холодная война 2.0»: зачем НАТО проводит крупнейшие за 35 лет учения

Масштаб учений НАТО Steadfast Defender 2024 говорит об окончательном возврате альянса к методам времён холодной войны, считают в российском МИД. Замглавы министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что подобные манёвры увеличивают риски военных инцидентов. Ранее в НАТО сообщили, что в Steadfast Defender 2024 примут участие порядка 90 тыс. военнослужащих. Как отмечают аналитики, предстоящие манёвры альянса станут крупнейшими за последние десятилетия. Эксперты также констатируют, что истинная цель этих учений —отработка действий против России.

Размах учений НАТО Steadfast Defender 2024 (STDE24) свидетельствует об окончательном возврате альянса к подходам времён холодной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Эти учения — ещё один из элементов гибридной войны, развязанной Западом против России. Проведение учений такого масштаба — 90 тыс. личного состава и с участием 31 страны — знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Он также напомнил, что в рамках Steadfast Defender 2024 «будет проведён целый ряд манёвров и учений для отработки возможных сценариев столкновения с «сопоставимым противником» во всех операционных средах и на всех театрах в зоне соприкосновения». По мнению Александра Грушко, учения такого масштаба увеличивают риски военных инцидентов.

«Любые мероприятия такого масштаба существенно увеличивают риск военных инцидентов, ещё больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности. Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО, для них главное — поддерживать на плаву этот инструмент американского влияния в уже проигранной борьбе за сохранение западной гегемонии в мире», — отметил он.

Александр Грушко

РИА Новости

© Алексей Филиппов

При этом дипломат подчеркнул, что Россию не получится запугать подобными провокационными демонстрациями, так как у неё есть все необходимые ресурсы для обеспечения своей безопасности и обороноспособности.

В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров в беседе с RT назвал нынешнюю политику НАТО «холодной войной 2.0».

«Я согласен с оценкой замминистра Грушко. Предстоящие учения — самые крупные после холодной войны. Действия НАТО показывают, что в данный момент мы уже находимся в эпохе, которую можно назвать холодной войной 2.0», — говорит аналитик.

«Развёртывание сил по всей Европе»

Напомним, 18 января на пресс-конференции в Брюсселе главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что «старт учениям Steadfast Defender 2024 будет дан на следующей неделе, они продлятся до конца мая».

Каволи отметил, что Steadfast Defender 2024 «будут крупнейшими учениями НАТО за последние десятилетия» — в них примут участие «около 90 тыс. военнослужащих из 31 страны НАТО» и Швеции.

Натовский военачальник добавил, что в ходе STDE24 особое внимание будет уделяться переброске американских войск из США в ЕС.

Кристофер Каволи

AP

© Virginia Mayo

«Альянс покажет свою способность усиливать евро-атлантические территории за счёт трансатлантической переброски сил из Северной Америки. Такое усиление пройдёт во время моделирования сценария разгорающегося конфликта с примерно равным по силе противником», — сказал Каволи.

На сайте НАТО утверждается, что в рамках Steadfast Defender 2024 альянс будет использовать «всеохватывающий подход во многих средах... с особым акцентом на демонстрацию практических учений». В материалах военного блока также указано, что подобные манёвры «подчёркивают важность потенциала и развёртывания сил по всей Европе».

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Агентство Reuters со ссылкой на данные НАТО сообщает, что в учениях будет задействовано более 50 кораблей, включая авианосцы, не менее 80 истребителей, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, а также порядка 1,1 тыс. боевых машин, включая 133 танка и 533 БМП.

«Steadfast Defender 2024 станут наглядной демонстрацией нашего единства, силы и решимости защищать друг друга, наши ценности и международный порядок, основанный на правилах», — резюмировал Каволи на пресс-конференции в Брюсселе.

По мнению аналитиков, Steadfast Defender 2024 станут наиболее масштабными манёврами НАТО с 1988 года, когда альянс провёл учения Reforger, задействовав 125 тыс. военных. В период после холодной войны самыми крупными учениями до последнего времени считались Trident Juncture 2018 года, к которым привлекли 50 тыс. военных.

«Это самые крупные военные учения за последние годы. Главное — в них задействованы все авиационные группировки, которые являются основным ударным кулаком НАТО. Эти учения позволят перебросить к границам России большое число воинских подразделений, чтобы продолжить эти учения уже, например, в Прибалтике», — отметил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

При этом эксперты обратили внимание на то, что в НАТО открыто не говорят, против кого направлены тренировки. Но, как подчеркнул Владимир Винокуров, это не должно вводить в заблуждение: роль вероятного противника на манёврах будет исполнять Москва.

«Это уже традиция — умалчивать очевидное. Как бы они ни старались прикрыть это разными формулировками, всем понятно, что на учениях будет идти отработка действий против России», — говорит специалист.

«Провоцирование максимального напряжения»

В интервью РИА Новости Александр Грушко также обратил внимание на то, что подготовка к учениям ведётся на фоне «искусственно разогреваемой обстановки военного психоза» и призывов готовиться к возможной войне с Россией.

«Цель понятна: путём демонизации России, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов и полностью провалившуюся политику поддержки киевского режима с целью нанесения стратегического поражения России. А заодно заставить европейцев ещё энергичнее включиться в гонку вооружений на радость американскому ВПК», — подчеркнул дипломат.

Борис Писториус

Gettyimages.ru

© Sean Gallup

Стоит отметить, что в последние месяцы ряд высокопоставленных европейских чиновников действительно допустили возможность начала войны в Европе. В частности, об этом 8 января сказал главнокомандующий шведскими вооружёнными силами Микаэль Бюден. Его точку зрения разделил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

С аналогичным утверждением в октябре прошлого года выступал и министр обороны Германии Борис Писториус.

Опрошенные RT аналитики полагают, что западные элиты сознательно раздувают военную истерию в европейских странах.

«Это сознательно формируемая политико-идеологическая обстановка. Это делается для провоцирования максимального напряжения в обществе», — говорит Алексей Подберёзкин.

Любопытно, что такую точку зрения фактически разделяют и некоторые западные аналитики. В частности, австрийский эксперт по России Герхард Манготт в интервью Focus Online заявил, что в результате учений Steadfast Defender 2024 население Европы станет бояться нападения Москвы — и это, по его мнению, станет положительным результатом манёвров.

«Преимущество таких учений может заключаться в том, что население Германии и других европейских стран теперь начнёт бояться вторжения со стороны России, что позволит прийти к выводу: «Тогда мы лучше разрешим Украине воевать против русских и поддержим её как можно больше, чтобы украинцы победили русских». Это также может быть побочным эффектом манёвров», — сказал он.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT отметил, что конечной целью такой политики является попытка убедить рядовых жителей ЕС в необходимости продолжения антироссийского курса.