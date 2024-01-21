Грушко: учения масштаба Steadfast Defender увеличивают риски военных инцидентов
«Любые мероприятия такого масштаба существенно увеличивают риск военных инцидентов, ещё больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности», — заявил он РИА Новости.
По словам дипломата, интересы безопасности Европы в настоящее время мало заботят руководство НАТО, для которого приоритет заключается в поддержании на плаву инструмента влияния США в заведомо проигрышной борьбе за сохранение гегемонии Запада.
«Россию этими провокационными демонстрациями силы впечатлить не удастся. У нас есть всё необходимое для того, чтобы надёжно обеспечить нашу безопасность и обороноспособность», — добавил он.
Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи ранее анонсировал крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна выйти из НАТО из-за рисков эскалации в отношениях с Россией.