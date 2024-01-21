Грушко: учения масштаба Steadfast Defender увеличивают риски военных инцидентов

Учения масштаба проводимых НАТО Steadfast Defender 2024 увеличивают риски военных инцидентов, но подобными провокациями Россию не запугать, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

«Любые мероприятия такого масштаба существенно увеличивают риск военных инцидентов, ещё больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности», — заявил он РИА Новости.

По словам дипломата, интересы безопасности Европы в настоящее время мало заботят руководство НАТО, для которого приоритет заключается в поддержании на плаву инструмента влияния США в заведомо проигрышной борьбе за сохранение гегемонии Запада.

«Россию этими провокационными демонстрациями силы впечатлить не удастся. У нас есть всё необходимое для того, чтобы надёжно обеспечить нашу безопасность и обороноспособность», — добавил он.

Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи ранее анонсировал крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна выйти из НАТО из-за рисков эскалации в отношениях с Россией.