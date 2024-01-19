Политик Филиппо призывает Францию выйти из НАТО из-за риска эскалации

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что Франция должна выйти из НАТО из-за рисков эскалации в отношениях с Россией.

«Сумасшедшие из НАТО, кажется, хотят ускорить приближение к третьей мировой войне», — написал он в X.

Так он прокомментировал решение военного альянса провести крупнейшие учения за последние десятилетия. Политик отметил, что, по данным Le Parisien, таким образом НАТО желает показать России готовность «взять в руки оружие».

«Давайте выйдем из НАТО, давайте выберемся из этой смертельной спирали... Давайте выберем свободную Францию ​​и Мир!» — заявил Филиппо.

Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи ранее анонсировал крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender — 2024.