Политик Филиппо призывает Францию выйти из НАТО из-за риска эскалации
- Gettyimages.ru
- © Jaap Arriens/NurPhoto
«Сумасшедшие из НАТО, кажется, хотят ускорить приближение к третьей мировой войне», — написал он в X.
Так он прокомментировал решение военного альянса провести крупнейшие учения за последние десятилетия. Политик отметил, что, по данным Le Parisien, таким образом НАТО желает показать России готовность «взять в руки оружие».
«Давайте выйдем из НАТО, давайте выберемся из этой смертельной спирали... Давайте выберем свободную Францию и Мир!» — заявил Филиппо.
Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи ранее анонсировал крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender — 2024.