В НАТО анонсировали начало крупнейших за десятилетия учений
- Gettyimages.ru
Он подчеркнул, что реализация оборонных планов альянса предполагает постоянные учения.
«Поэтому мы сегодня объявляем о начале на следующей неделе крупнейших за последние десятилетия учений Steadfast Defender — 2024», — приводит РИА Новости слова Каволи на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе.
В ноябре на полигоне Петрохорио на северо-востоке Греции прошли транснациональные тактические учения «Олимпийское сотрудничество — 23».