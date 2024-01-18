В НАТО анонсировали начало крупнейших за десятилетия учений

Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender — 2024 начнутся на следующей неделе. Об этом сообщил главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Он подчеркнул, что реализация оборонных планов альянса предполагает постоянные учения.

«Поэтому мы сегодня объявляем о начале на следующей неделе крупнейших за последние десятилетия учений Steadfast Defender — 2024», — приводит РИА Новости слова Каволи на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе.

В ноябре на полигоне Петрохорио на северо-востоке Греции прошли транснациональные тактические учения «Олимпийское сотрудничество — 23».