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В НАТО анонсировали начало крупнейших за десятилетия учений

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Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender — 2024 начнутся на следующей неделе. Об этом сообщил главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
В НАТО анонсировали начало крупнейших за десятилетия учений
  • Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что реализация оборонных планов альянса предполагает постоянные учения.

«Поэтому мы сегодня объявляем о начале на следующей неделе крупнейших за последние десятилетия учений Steadfast Defender — 2024», — приводит РИА Новости слова Каволи на пресс-конференции по итогам заседания в Брюсселе.

В ноябре на полигоне Петрохорио на северо-востоке Греции прошли транснациональные тактические учения «Олимпийское сотрудничество — 23».

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