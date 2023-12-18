«Плацдарм для противодействия РФ»: как США пытаются укрепить свои позиции в граничащих с Россией странах НАТО

Соединённые Штаты подписали с Литвой план военного сотрудничества до 2028 года, сообщили в Минобороны республики. В документе Вильнюс и Вашингтон называются союзниками, которые тесно взаимодействуют по части усиления мер сдерживания в регионе и качественно расширяют такое сотрудничество. В свою очередь, с Эстонией американские власти договорились о продаже Таллину ракет ATACMS, а Латвии поставят новейшие системы береговой охраны. Помимо стран Прибалтики, США наращивают военное взаимодействие с Польшей и Финляндией, которая 18 декабря должна подписать соглашение о размещении в стране американских войск. По мнению экспертов, Вашингтон хочет превратить государства, граничащие с Россией, в «плацдарм для противодействия РФ», причём преимущественно за их счёт.

США заключили с Литвой план военного сотрудничества с 2024 по 2028 год, говорится в сообщении Минобороны республики, размещённом на официальном сайте ведомства.

«Литва и США являются союзниками, которые одинаково оценивают угрозы международной безопасности и тесно взаимодействуют по части усиления мер сдерживания в регионе. Об этом свидетельствует подписанный документ», — цитирует ТАСС директора по оборонной политике военного ведомства Литвы Вайдотаса Урбялиса.

По его словам, план военного сотрудничества свидетельствует о выполнении Соединёнными Штатами своих обязательств активно действовать в регионе и усиливать средства сдерживания. По мнению Урбялиса, военное сотрудничество Вильнюса и Вашингтона в последнее время «качественно расширилось». В подтверждение своих слов он напомнил, что в литовском городе Пабраде на основе непрерывной ротации дислоцируется батальон американской армии.

«Литва постоянно совершенствует и развивает инфраструктуру приёма подразделений союзников, в том числе из США», — сказал представитель оборонного ведомства балтийской республики.

Кроме того, по его словам, реализуется около 60 проектов по закупке у Соединённых Штатов вооружений для литовской армии, в частности, реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, противотанковых систем (ПТРК) Javelin и бронированных вездеходов.

В свою очередь, с Эстонией США договорились о продаже Таллину ракет большой дальности ATACMS вместе с пусковыми установками HIMARS. Как отмечало ранее американское посольство в этой балтийской республике, сотрудничество двух стран в сфере обороны «растёт с каждым годом»: помимо поставок американского оружия, стороны проводят совместные учения, такие как BALTOPS 2023, а также сотрудничают в сфере киберпространства и в рамках множества учебных миссий с участием американских самолётов. У Вашингтона «нет никаких сомнений» в том, что оборонное партнёрство с Эстонией «будет продолжать расти», подчеркнули американские дипломаты.

С третьей прибалтийской страной — Латвией — Соединённые Штаты 8 декабря заключили сделку на поставку новейших систем береговой охраны Naval Strike Missile (NSM). Как заявил на пресс-конференции глава латвийского минобороны Андрис Спрудс, эти системы призваны стать «новой и важной частью» ВС республики.

Помимо граничащих с Россией стран Балтии США наращивают военное взаимодействия и с Польшей, у которой также есть общая граница с РФ. 5 сентября Соединённые Штаты подписали соглашение с Варшавой о поставке 12 радаров кругового обзора LTAMDS, 48 пусковых установок системы PATRIOT M903 и запаса ракет PAC-3 MSE. А 25 сентября на сайте Госдепа США появилась информация о том, что Вашингтон выдаст Варшаве заём в размере $2 млрд на модернизацию польской обороны. Как отмечается в сообщении ведомства, выделенные Соединёнными Штатами средства позволят укрепить восточный фланг НАТО.

Американские военные в Польше

AFP

© Wojtek RADWANSKI

Помимо стран Прибалтики и Польши Соединённые Штаты наращивают военное взаимодействие и с Финляндией, которая 18 декабря должна подписать соглашение о размещении в стране американских войск. Согласно условиям документа, военные США могут получить доступ к согласованным объектам в Финляндии, разместить там технику, самолёты и другие транспортные средства. По информации финских СМИ, американский контингент может дислоцироваться на 15 военных базах страны.

При этом в настоящий момент общая численность ВС США в европейских странах НАТО достигает 80 тыс. человек, сообщил ранее американский лидер Джо Байден в письме руководству палат конгресса Соединённых Штатов.

«Искусственно создают проблемы»

Напомним, на фоне усилий США по наращиванию своего присутствия в европейских странах НАТО, в том числе граничащих с Россией, 6 декабря во время обращения к конгрессу президент США Джо Байден заявил о якобы намерении главы РФ Владимира Путина после «взятия Украины» нанести удар по одному из государств Североатлантического альянса.

«Он пойдёт дальше. Он вполне ясно дал это понять. Если Путин нападёт на (нашего. — RT) союзника по НАТО, если он продолжит действовать в этом ключе... мы, как член НАТО, обязались защищать каждый дюйм натовской территории. Тогда возникнет ситуация, к которой мы не стремимся и которой на сегодняшний день нет: американские войска будут биться с российскими», — заявил Байден.

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Однако российский лидер категорически отверг такого рода обвинения, назвав их полной чушью.

«Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи, для того чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», — сказал президент России в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Путина, Москва не заинтересована в конфликте с Североатлантическим альянсом, который является «задним двором США».

«У России нет никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО», — заявил российский лидер, подчеркнув, что у России нет с государствами блока территориальных претензий или желания испортить с ними отношения.

Однако Финляндию, с которой у РФ были «самые добрые, самые сердечные» отношения, «затащили в НАТО», напомнил российский президент.

«Проблем не было. Теперь будут, потому что мы там будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определённые воинские подразделения», — сказал российский лидер.

По его словам, страны НАТО «искусственно создают проблемы» с Россией, поскольку не хотят иметь в лице РФ «конкурента».

«Инициативы самих США»

Как отметил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, США, намеренно выдвигающие безосновательные обвинения в адрес России, хотят превратить страны Прибалтики, Польши и Финляндии в «плацдарм для противодействия РФ».

«Финляндия принесла себя в жертву на алтарь американского гегемонизма. Но если относительно финских властей ещё была какая-то иллюзия об их суверенности, которая растаяла после вступления страны в НАТО, то что касается Прибалтики, в отношении этих стран никаких иллюзий не было и нет: у этих трёх государств де-факто нет никакой государственности, её заменяют лишь символы — герб, гимн и флаг. Всё там делается по инструкциям Вашингтона. Поэтому план военного сотрудничества и поставки американского оружия в регион — это не их инициатива, а США», — сказал эксперт в беседе с RT.

Однако Литве и другим странам Прибалтики будет проблематично найти средства на закупку американского оружия, обратил внимание Межевич.

«Дело в том, что в этих государствах серьёзные проблемы с экономикой, которые только усугубились после введения антироссийских санкций. Литве, Эстонии и Латвии по сути практически нечем расплачиваться с США за вооружения», — отметил аналитик.

Пентагон

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Как пояснил в комментарии RT военный эксперт Иван Коновалов, большую часть оружия Соединённые Штаты передают странам Прибалтики в кредит, который рано или поздно «придётся отдавать».

«США хотят создать контролируемую ими инфраструктуру в странах Прибалтики, но за счёт преимущественно самих этих государств. Вашингтон заключает договор с действующим правительством страны на продажу своих вооружений, однако не факт, что к моменту их получения у власти будут те же люди, но проблемы с оплатой долгов за оружие Штатов никуда не денутся — их всё равно придётся погашать», — пояснил аналитик.

В свою очередь, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил в разговоре с RT, что в Прибалтике всё ещё надеются на инвестиции в свою военную сферу со стороны Соединённых Штатов, хотя «никаких реальных предпосылок для этого нет». По его словам, Вашингтон хочет осуществить милитаризацию балтийских республик за их счёт, в том числе посредством долговых обязательств.

«В государства, чрезвычайно слабые в экономическом плане, США, даже если и могли, не стали бы вкладывать значительные средства. Но у Литвы, Эстонии и Латвии всё ещё остаются иллюзии, что за счёт американских инвестиций они смогут создать рабочие места, остановить постоянный отток молодёжи, а значит, улучшить экономику прибалтийских государств. Но это большое заблуждение. Ситуация в этих странах будет становиться всё хуже, а уровень безопасности в Европе продолжит падать из-за агрессивных действий США в регионе», — заключил эксперт.