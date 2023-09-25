Госдеп: США выдадут Польше заём в размере $2 млрд на модернизацию обороны
- РИА Новости
Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
«США с гордостью сообщают о подписании договорённости о прямом займе для Польши в размере $2 млрд на поддержку модернизации обороны», — приводит заявление РИА Новости.
Отмечается, что выделенные Вашингтоном средства позволят укрепить восточный фланг Североатлантического альянса.
Ранее стало известно, что Министерство национальной обороны Польши проведёт у границы с Россией учения «Осенний огонь» с использованием приобретённой страной в США и Южной Корее военной техники.