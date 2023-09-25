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Госдеп: США выдадут Польше заём в размере $2 млрд на модернизацию обороны

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Соединённые Штаты намерены выдать Польше заём в размере $2 млрд на модернизацию польской обороны.
Госдеп: США выдадут Польше заём в размере $2 млрд на модернизацию обороны
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

«США с гордостью сообщают о подписании договорённости о прямом займе для Польши в размере $2 млрд на поддержку модернизации обороны», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что выделенные Вашингтоном средства позволят укрепить восточный фланг Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что Министерство национальной обороны Польши проведёт у границы с Россией учения «Осенний огонь» с использованием приобретённой страной в США и Южной Корее военной техники.

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