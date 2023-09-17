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Польша проведёт учения с поставленной США и Сеулом техникой у границы с Россией

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Министерство национальной обороны Польши проведёт у границы с Россией учения «Осенний огонь» с использованием приобретённой республикой в США и Южной Корее военной техники.

Информация об этом появилась на сайте польского правительства.

Речь идёт о полигоне в Бемово-Писке в 80 км от границы с Калининградской областью.

«Впервые зрители смогут увидеть новейшее вооружение во время боя», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе учений будут задействованы 70 единиц техники.

Ранее в FT заявили, что НАТО проведёт крупнейшие учения со времён холодной войны весной 2024 года.

Позже в НАТО анонсировали крупнейшие военные учения после холодной войны.

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