Польша проведёт учения с поставленной США и Сеулом техникой у границы с Россией
Информация об этом появилась на сайте польского правительства.
Речь идёт о полигоне в Бемово-Писке в 80 км от границы с Калининградской областью.
«Впервые зрители смогут увидеть новейшее вооружение во время боя», — говорится в публикации.
Отмечается, что в ходе учений будут задействованы 70 единиц техники.
Ранее в FT заявили, что НАТО проведёт крупнейшие учения со времён холодной войны весной 2024 года.
Позже в НАТО анонсировали крупнейшие военные учения после холодной войны.