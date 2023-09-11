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FT: НАТО проведёт крупнейшие учения со времён холодной войны весной 2024 года

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Страны-члены НАТО собираются провести весной следующего года крупнейшие военные учения со времён холодной войны.

Об этом говорится в публикации газеты Financial Times.

Учения будут называться «Стойкий защитник» и пройдут на территории Германии, Польши и стран Балтии. В манёврах примут участие более 50 кораблей и около 41 тыс. военных.

«НАТО готовится провести в следующем году крупнейшие со времён холодной войны учения с участием объединённого командования, собрав более 40 тыс. военнослужащих для отработки действий по отражению нападения России против одного из членов альянса», — сообщило издание.

Ранее сообщалось, что учения НАТО «Инженерный гром — 2023» начались на территории Литвы вблизи границ с Белоруссией, они пройдут с 4 по 15 сентября.

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