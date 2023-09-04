В Литве начались учения НАТО рядом с границами Белоруссии

Международные учения инженерных войск НАТО «Инженерный гром-2023» начались на территории Литвы вблизи границ с Белоруссией, они пройдут с 4 по 15 сентября.

Об этом говорится в публикации Telegram-канала Sputnik Литва.

Сообщается, что в манёврах будут участвовать свыше 900 военнослужащих из Латвии, Эстонии, Польши, Бельгии, Чехии, США, Великобритании и Венгрии. Они отработают установку взрывоопасных и невзрывоопасных заграждений, защиту от ядерного, биологического и химического оружия и другое.

«Манёвры пройдут на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса в Пабраде и на полигоне Руднинкай, в Каунасе (стадион Дарюса и Гиренаса), Вильнюсском, Йонавском и Швянченском районах», — говорится в сообщении.

Также по военной и гражданской территориям будет передвигаться военная техника, а бойцы используют имитационные боеприпасы.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что страны НАТО наращивают военное присутствие вокруг Белоруссии.