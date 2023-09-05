Власти Польши сообщили о приобретении у США 12 радаров и 48 пусковых установок

Министерство обороны Польши подписало с США соглашение о поставке 12 радаров и 48 пусковых установок системы PATRIOT.

Об этом сообщило польское оборонное ведомство.

«В рамках соглашений, заключённых с американской стороной, будет получена военная техника, включающая 12 радаров кругового обзора LTAMDS, 48 пусковых установок системы PATRIOT M903 и запас ракет PAC-3 MSE», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил об открытии в стране центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, которые участвуют в боях на Украине.