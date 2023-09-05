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Власти Польши сообщили о приобретении у США 12 радаров и 48 пусковых установок

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Министерство обороны Польши подписало с США соглашение о поставке 12 радаров и 48 пусковых установок системы PATRIOT.
Власти Польши сообщили о приобретении у США 12 радаров и 48 пусковых установок
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Marques

Об этом сообщило польское оборонное ведомство.

«В рамках соглашений, заключённых с американской стороной, будет получена военная техника, включающая 12 радаров кругового обзора LTAMDS, 48 пусковых установок системы PATRIOT M903 и запас ракет PAC-3 MSE», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил об открытии в стране центра по ремонту и обслуживанию танков Leopard, которые участвуют в боях на Украине.

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