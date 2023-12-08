Байден сообщил о сокращении числа военных США в странах НАТО в Европе

Численность ВС США в странах НАТО в Европе сократилась с 90 тыс. до 80 тыс. человек. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден.

«Около 80 тыс. военнослужащих ВС США направлены или развёрнуты в странах НАТО в Европе, в том числе для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии», — приводит ТАСС его заявление.

Отмечается, что в 2022 году в странах Европы находились 90 тыс. американских военных.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши (BNN) Яцек Сивера высказал мнение, что страны — участницы Североатлантического альянса, расположенные на восточном фланге, должны за три года нарастить потенциал для противодействия России.