Страны — участницы Североатлантического альянса, расположенные на восточном фланге, должны за три года нарастить потенциал для противодействия России. Такое мнение высказал глава Бюро национальной безопасности Польши (BNN) Яцек Сивера.

Комментируя недавнее аналитическое исследование Немецкого общества внешней политики (DGAP), согласно которому у стран НАТО в Европе остаётся от шести до девяти лет до начала конфронтации с Россией, Сивера заявил, что этот анализ соответствует исследованиям американских аналитиков.

«Однако, на мой взгляд, временные вилки, представленные немецкими аналитиками, слишком оптимистичны. Если мы хотим избежать войны, то страны НАТО, находящиеся на восточном фланге, должны принять более короткий трёхлетний горизонт для подготовки к конфронтации», — цитирует Сиверу польское издание Nasz Dziennik.

Глава BBN добавил, что за это время на восточном фланге должен появиться потенциал, «являющийся чётким сигналом сдерживания агрессии».

Ранее газета The Times писала, что Вооружённые силы Европы будут уничтожены в случае теоретического конфликта с Россией.