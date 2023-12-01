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Times: ВС Европы будут уничтожены в случае конфликта с Россией

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Вооружённые силы Европы будут уничтожены в случае теоретического конфликта с Россией, пишет газета The Times.
Times: ВС Европы будут уничтожены в случае конфликта с Россией
  • AP
  • © Olivier Matthys

В статье под названием «Вооружённые силы Европы могут быть смыты Россией» автор сравнил вероятный результат вооружённого конфликта России и Европы с падением Священной Римской империи.

«Европа не готова к войне с Россией и находится в опасности быть смытой в конфликте», — говорится в публикации. 

Ранее Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооружёнными силами, который составило издание U.S. News & World Report.

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