Глава Евросовета Мишель призвал США разблокировать $60 млрд для Украины

Глава Европейского совета Шарль Мишель обратился к конгрессу Соединённых Штатов с призывом разблокировать $60 млрд для финансирования Украины.

Об этом Мишель заявил в ходе выступления в Европейском парламенте.

Он отметил, что решение о создании фонда для Украины на €50 млрд является сигналом для тех, кто верит в «демократические ценности». Он также назвал это решение посланием для партнёров Европейского союза.

«Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы вместе с вами призвать палату представителей в США как можно скорее разблокировать $60 млрд, необходимые для гарантии финансовой стабильности Украины», — цитирует Мишеля РИА Новости.

1 февраля Шарль Мишель заявил, что саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд. Он добавил, что это также является сигналом для США и партнёров, что Брюссель поддерживает Киев.