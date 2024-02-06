Глава ЕК: первые выплаты Киеву из фонда ЕС в €50 млрд начнутся в марте
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Об этом она написала в своём аккаунте в социальной сети X.
По её словам, накануне ночью ЕП и совет ЕС достигли политического согласия касательно фонда поддержки Украины.
Фон дер Ляйен назвала это важным шагом вперёд.
«Мы намерены начать выплаты в марте», — заявила она.
Ранее сообщалось, что Европарламент, Совет Евросоюза и Еврокомиссия 5 февраля начинают трёхсторонние консультации по подготовке документа, регулирующего фонд для Украины на €50 млрд.