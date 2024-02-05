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ЕП и Совет ЕС 5 февраля начнут консультации по фонду в €50 млрд для Украины

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Европарламент, Совет Евросоюза и Еврокомиссия 5 февраля начинают трёхсторонние консультации по подготовке документа, регулирующего фонд для Украины на €50 млрд.
ЕП и Совет ЕС 5 февраля начнут консультации по фонду в €50 млрд для Украины
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель ЕП Жауме Дук.

«Трёхсторонний диалог, который, надеемся, приведёт к скорому принятию решения, начнётся уже сегодня», — передаёт его слова РИА Новости.

Цель в том, чтобы уже в феврале одобрить данное политическое решение, принятое на саммите Европейского союза, добавил Дук.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет накладывать вето на увеличение бюджета Европейского фонда мира для поставок оружия Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что страна готова направлять деньги в Европейский фонд мира, созданный для поддержки Украины, только при условии, что они будут использованы на любую помощь, кроме вооружений.

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