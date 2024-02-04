Сийярто: Венгрия не заблокирует увеличение бюджета Европейского фонда мира

Венгрия не будет накладывать вето на увеличение бюджета Европейского фонда мира для поставок оружия Украине.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет Hirado.

«Мы не можем и не будем мешать другим делать это, это их собственная ответственность, им придётся отчитываться за свои действия»,— заявил Сийярто.

При этом он отметил, что Венгрия не присоединится к финансированию фонда.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что новый пакет помощи Евросоюза в размере €50 млрд пойдёт не на оружие для ВСУ, а на спасение экономики Украины.