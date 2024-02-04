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Сийярто: Венгрия не заблокирует увеличение бюджета Европейского фонда мира

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Венгрия не будет накладывать вето на увеличение бюджета Европейского фонда мира для поставок оружия Украине.
Сийярто: Венгрия не заблокирует увеличение бюджета Европейского фонда мира
  • РИА Новости

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет Hirado.

«Мы не можем и не будем мешать другим делать это, это их собственная ответственность, им придётся отчитываться за свои действия»,— заявил Сийярто.

При этом он отметил, что Венгрия не присоединится к финансированию фонда.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что новый пакет помощи Евросоюза в размере €50 млрд пойдёт не на оружие для ВСУ, а на спасение экономики Украины.

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