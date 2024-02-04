Сийярто: Венгрия не заблокирует увеличение бюджета Европейского фонда мира
- РИА Новости
Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, пишет Hirado.
«Мы не можем и не будем мешать другим делать это, это их собственная ответственность, им придётся отчитываться за свои действия»,— заявил Сийярто.
При этом он отметил, что Венгрия не присоединится к финансированию фонда.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что новый пакет помощи Евросоюза в размере €50 млрд пойдёт не на оружие для ВСУ, а на спасение экономики Украины.