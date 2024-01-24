«Миф о российской угрозе»: что стоит за планами Литвы и Польши провести военные учения в Сувалкском коридоре

Литва и Польша планируют провести в апреле учения в Сувалкском коридоре на границе двух стран, сообщил литовский президент Гитанас Науседа. В свою очередь, польский лидер Анджей Дуда отметил важность Сувалкского коридора для европейской безопасности. По его мнению, этот регион требует повышенного внимания. Ранее Запад неоднократно выражал обеспокоенность, что Россия может установить контроль над Сувалкским коридором и тем самым отрезать Прибалтику от остальной части ЕС. По словам аналитиков, у Москвы никогда не было таких планов.

Вильнюс и Варшава планируют провести в апреле учения в Сувалкском коридоре на границе двух стран. Об этом сообщил литовский президент Гитанас Науседа в интервью порталу Delfi.

«Я рад, что президент Польши действительно ярко откликнулся на желание провести совместные учения на этом участке земли, называемом Сувалкским коридором, — сказал Науседа. — Мы уже говорим об очень конкретных датах, возможно, это может произойти в апреле».

Тема Сувалкского коридора обсуждалась и на встрече Науседы с польским президентом Анджеем Дудой, которая прошла 21 января в Вильнюсе. Дуда заявил тогда, что Сувалкский коридор — это «тот регион, который требует особого внимания».

Гитанас Науседа

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«Мы знаем, насколько чувствительным местом с точки зрения европейской безопасности сегодня является то, что мы называем Сувалкским коридором», — приводит слова польского лидера литовское издание LRT.

Позже в интервью Delfi Дуда подчеркнул, что Польша серьёзно относится к защите Сувалкского коридора и уже приняла меры для защиты восточной части страны.

«В последние годы мы восстанавливаем обороноспособность Польши именно в восточной части нашей страны, именно там создаются новые части, восстанавливаются возможности тех частей, которые всё время находились в Бартошице, Граево и других районах, усиливается военное участие Польши, а также усиливается охрана границ», — сказал президент Польши.

21 января Науседа также заявил, что Варшава и Вильнюс «будут укреплять военное сотрудничество», проводить совместные учения, повышать мобильность и «искать дополнительные формы для совместной подготовки» вооружённых сил.

Как напоминает LRT, последний раз две страны проводили совместные военные учения в 2023 году в Клайпеде. В манёврах были задействованы Силы специальных операций. Польский и литовский контингенты отрабатывали, в частности, освобождение оккупированной критически важной инфраструктуры.

«Медвежий угол» Польши

Напомним, Сувалкским коридором называется участок территории длиной около 100 км в районе города Сувалки в северо-восточной части Польши. Эта местность расположена между Калининградской (Россия) и Гродненской (Белоруссия) областями.

В Литве неоднократно высказывали опасения, что Россия может установить контроль над этим регионом и тем самым отрезать Прибалтику от остальной части ЕС.

Так, в июне прошлого года Науседа на пресс-конференции по итогам встречи в Гааге с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга заявил, что размещение в Литве натовской бригады необходимо для защиты Сувалкского коридора.

Граница Литвы и Польши

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А в декабре министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Польшу разработать совместный план обороны коридора. По мнению министра, страны должны разделить поровну ответственность за этот участок.

«Северную часть коридора могла бы защищать Литва, южную — Польша», — приводит его слова ТАСС.

В том же месяце Министерство обороны Литвы заявило о необходимости внесения гражданского аэродрома Поцюнай, который находится рядом с Сувалкским коридором, в список стратегических объектов. В случае одобрения этой меры воздушная гавань перейдёт под контроль военного ведомства.

«Аэродром в Поцюнай находится в стратегически важном месте — рядом с Сувалкским коридором, поэтому должен считаться стратегически важным объектом», — говорится в сообщении министерства.

Подогревают шумиху вокруг Сувалкского коридора и западные СМИ. Так, в 2022 году газета Politico опубликовала материал под заголовком «Самое опасное место на земле». В нём отмечалось, что «западные военные планировщики предостерегают, что в случае если российский президент когда-либо решит эскалировать войну на Украине до кинетической конфронтации с НАТО, этот район (Сувалкский коридор. — RT), вероятно, станет одной из первых его целей».

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В свою очередь, немецкий таблоид Bild со ссылкой на якобы секретный документ бундесвера сообщил в январе этого года, что конфликт между НАТО и Россией, согласно сценарию немецкого Минобороны, может начаться летом 2025 года. При этом наиболее вероятным местом столкновения в материале назван Сувалкский коридор.

Между тем в России неоднократно отмечали, что данный регион не представляет для Москвы никакого интереса. В частности, в конце 2023 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости констатировал, что Сувалкский коридор отличается сложным ландшафтом, который непригоден для логистики и передвижения техники, в том числе военной.

«Сувалкский коридор не интересен. Что бы вам кто ни говорил. Пусть даже эксперты будут что-то говорить о том, что это важнейшая точка и надо её брать под контроль. Не надо... Потому что там кроме двухполосной, петляющей по лесу автомобильной дороги ничего нет. Она крайне неудобна с точки зрения логистики как обычной, так и военной. Эта территория является частью Роминтской пущи, Виштынецкой возвышенности. Это пересечённая местность — горы, небольшие холмы и лес густой. Кому нужна эта территория в плане логистики и быстрого перебрасывания войск или ещё чего-то? Никому», — пояснил губернатор.

Схожим образом охарактеризовал Сувалкский коридор и старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«В Польше Сувалкский коридор называют медвежьим углом, потому что там очень неухоженные земли. Туризм — это единственное, для чего он используется. С экономической точки зрения выгоды от обладания этим регионом нет никакой», — сказал эксперт в беседе с RT.

Об отсутствии интереса к Сувалкскому коридору говорят и в Минске. Об этом, в частности, в августе прошлого года заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно», — цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

«Блокада — это акт агрессии»

По словам эксперта РИСИ Сергея Ермакова, к Сувалкскому коридору давно приковано внимание натовских военачальников, потому что это одно из самых уязвимых мест для якобы гипотетического нападения России на страны НАТО, отсюда и планы по проведению учений в этом районе.

«Этот пресловутый миф о российской угрозе раздувается натовцами, чтобы поддерживать монолитность своих рядов и выбивать всё больше денег на военные расходы. Для этого и рисуются такие страшилки. Живучести этому мифу способствует тот факт, что с точки зрения военной географии это место действительно считается достаточно уязвимым для натовских военных», — сказал аналитик в беседе с RT.

Калининград

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При этом специалисты подчёркивают, что у России нет причин для того, чтобы начинать какие-либо боевые операции для взятия под контроль Сувалкского коридора. В частности, в данный момент у Москвы есть все возможности для стабильного снабжения Калининградской области.

«У нас на данный момент есть снабжение Калининграда по суше через Литву. Оно организовано в соответствии с соглашением с ЕС. Есть также морское и авиационное сообщение», — говорит Владимир Оленченко.

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Аналогичной точки зрения придерживается и Сергей Ермаков.

«Конечно, в нынешних условиях появились разные осложнения со снабжением Калининграда. Но эти проблемы решаются. Россия использует для этого прежде всего дипломатические, политические и экономические возможности. Сейчас никаких серьёзных проблем со связью с Калининградской областью у нас нет», — указал Сергей Ермаков.

Эксперт также отметил, что Запад вряд ли пойдёт на блокаду Калининградской области, что могло бы потенциально привести к эскалации ситуации, в том числе и в Сувалкском коридоре.

«Блокада Калининградской области Западом означала бы casus belli. Блокада — это акт агрессии, так это можно было бы рассматривать. Поэтому натовцы в открытую на это не пойдут. Однако НАТО будет провоцировать нас, проводить сомнительные и явно направленные против нас региональные учения, как это планируют сейчас Литва и Польша. Такие акции, скорее всего, будут расширяться», — резюмировал Сергей Ермаков.