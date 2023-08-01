Узнать больше

Лукашенко заявил, что Белоруссии «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор

Короткая ссылка
Белоруссии «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что Белоруссии «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор
  • globallookpress.com

Он отметил беспокойство западных политиков из-за неких планов ЧВК «Вагнер» занять Сувалкский коридор.

«Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Президент отметил, что в то же время по своей территории Белоруссия будет перемещать воинские подразделения так, как посчитает нужным.

Ранее в Минобороны республики сообщили, что бойцы ЧВК «Вагнер» начнут обучение военнослужащих вооружённых сил республики.

Лукашенко добавил, что в Белоруссии будет активно создаваться контрактная армия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить