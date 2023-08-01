Лукашенко заявил, что Белоруссии «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор

Белоруссии «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Он отметил беспокойство западных политиков из-за неких планов ЧВК «Вагнер» занять Сувалкский коридор.

«Слушайте, Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не перемещаемся по этому коридору, ни к коридору. Нам он тысячу лет не нужен. Главное, чтобы было спокойно», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Президент отметил, что в то же время по своей территории Белоруссия будет перемещать воинские подразделения так, как посчитает нужным.

Ранее в Минобороны республики сообщили, что бойцы ЧВК «Вагнер» начнут обучение военнослужащих вооружённых сил республики.

Лукашенко добавил, что в Белоруссии будет активно создаваться контрактная армия.