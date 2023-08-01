Лукашенко заявил, что в Белоруссии будет активно создаваться контрактная армия
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии будет активно создаваться контрактная армия.
- globallookpress.com
- © Henadz Zhinkov/XinHua
«Мы присматриваемся к этому опыту, чтобы в будущем себя защитить. Только в этом наша цель», — цитирует его БЕЛТА.
Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что бойцы ЧВК «Вагнер» начнут обучение военнослужащих вооружённых сил республики.
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