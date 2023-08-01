Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии будет активно создаваться контрактная армия.

«Мы присматриваемся к этому опыту, чтобы в будущем себя защитить. Только в этом наша цель», — цитирует его БЕЛТА.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что бойцы ЧВК «Вагнер» начнут обучение военнослужащих вооружённых сил республики.