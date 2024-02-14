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В МО Украины заявили о запуске коалиции ПВО, к которой присоединились 15 стран

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Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о начале работы противовоздушной и противоракетной коалиции, к которой присоединились 15 государств.
В МО Украины заявили о запуске коалиции ПВО, к которой присоединились 15 стран
  • Gettyimages.ru
  • © STR / NurPhoto

Как написал Умеров в своих социальных сетях, соответствующий запуск произошёл по итогам 19-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

«Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились», — говорится в сообщении.

Умеров добавил, что по итогам встречи также была запущена коалиция беспилотников, в которую вошли Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.

Ранее новый главком ВСУ Александр Сырский назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ оперативную обстановку на фронте.

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