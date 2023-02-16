Bloomberg: западная «танковая коалиция» для Украины потерпела фиаско

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники Киева не смогут подготовить два полных батальона танков Leopard 2 для отправки на Украину. Как пишет Bloomberg, данное признание ознаменовало собой провал в попытке Запада помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что западные союзники прилагают все усилия, чтобы подготовить два полных батальона танков Leopard 2 для отправки на Украину, как было обещано. Как пишет Bloomberg, Писториус сообщил журналистам в среду после встречи с коллегами по НАТО в Брюсселе, что Германия и Португалия — единственные страны, которые взяли на себя обязательство отправить версию Leopard 2 A6. При этом 14 танков были обещаны правительством в Берлине и три — португальцами.

«Мы не сможем отправить целый батальон», — сказал он.

Польша подготовила около 30 единиц старой версии Leopard 2 A4, что почти достаточно для стандартного украинского батальона, но многие из танков находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет использовать, добавил Писториус.

По мнению автора материала, признание министра ознаменовало собой провал в попытке западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой активизацией боевых действий в ближайшие недели.

Как напоминает издание, канцлер Германии Олаф Шольц заявил в конце прошлого месяца, что Германия и её союзники быстро подготовят два батальона боевых танков для Украины, в то время как США пообещали отправить 31 единицу своих эквивалентов — M1 Abrams.