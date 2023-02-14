Europe 1: «трудно подвозить, обслуживать и заправлять» — украинские военные не в восторге от западных танков

Украинские военные без восторга отнеслись к поставкам первых партий западных танков на Украину, сообщает Europe 1. Есть опасения, что трудности с доставкой, обслуживанием и заправкой новой техники сделает её не слишком эффективной на поле боя, передаёт радиостанция. Кроме того, военные опасаются последствий слишком поспешной подготовки экипажей, которая может привести к боевым потерям.

Украинские военные с насторожённостью наблюдают за прибытием первых партий западных танков, обещанных союзниками Киеву для более эффективного противостояния Москве, сообщает Europe 1. Во-первых, поставка этой техники на территорию Украины требует чрезвычайно тщательной организации, отмечает радиостанция. Приёмка танков должна осуществляться ночью и включать в себя многочисленные остановки в тщательно подобранных местах, чтобы не попадать в объектив российских спутников и беспилотников.

Во-вторых, по словам одного из офицеров, создание логистических цепочек для ремонта и поставок топлива для этой техники представляет серьёзную проблему. Как пояснил военный, американский Abrams работает на газотурбинном двигателе и, следовательно, требует заправки авиационным топливом, которое также нужно специально поставлять.

Военные также сомневаются в качествах танка Leopard 1, который, по их мнению, имеет мало преимуществ по сравнению со старыми танками Т-64, кроме скорости. Более того, используемые в них снаряды делают эту технику малополезной на поле боя. Хотя офицер признаёт, что пользоваться более совершенной военной техникой всё же удобнее, он опасается последствий, которые может повлечь за собой слишком поспешное обучение экипажей. Примерно за месяц его подразделение потеряло 20 из 30 танков, укомплектованных людьми, которые порой проходили ускоренное обучение для удовлетворения насущных потребностей на поле боя.