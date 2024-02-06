Чрезмерный импорт: почему Польша планирует ввести новые ограничения в отношении украинской агропродукции

Чрезмерный ввоз в Евросоюз украинской агропродукции подрывает конкурентоспособность польских аграриев, заявил глава Минсельхоза страны Чеслав Секерский. По его словам, Киев вытесняет Варшаву с рынков ЕС. Ранее заместитель министра Михал Колодзейчак организовал проверку фур с украинским продовольствием, которые прибывают на территорию Польши. По итогам инспекции он объявил о планах ввести ограничения на ввоз ряда товаров с Украины. Эти заявления прозвучали на фоне подготовки польских фермеров к новой волне демонстраций. Аналитики полагают, что протестная активность европейских аграриев будет нарастать.

Избыточные поставки в Евросоюз украинской агропродукции ставят под угрозу конкурентоспособность польских производителей, заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Чеслав Секерский. Об этом он сказал после посещения пограничных переходов в Корчове, Медыке и Гребенне, где провёл инспекцию ввозимых в страну украинских товаров.

«Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, не отвечающей производственным требованиям ЕС, ставит под угрозу конкурентоспособность польского сельского хозяйства», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.

Секерский добавил, что из-за больших объёмов экспорта товаров с Украины в страны Европейского союза Польшу вытесняют с рынков ЕС.

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Чеслав Секерский

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С рядом важных заявлений по этому поводу выступил и замглавы Минсельхоза Михал Колодзейчак, который в минувшие выходные также провёл проверки украинских грузов на границе. В видеообращении, опубликованном в соцсети Х, политик выразил опасение по поводу того, что украинские товары, которые следуют транзитом через польскую территорию в другие страны ЕС, могут затем возвращаться в Польшу.

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«У меня уже есть первые выводы: очень много товаров, которые въезжают в Польшу и якобы едут в Литву, Латвию или Эстонию. Есть очень высокая вероятность того, что такие товары, как рапс, пшеница или отруби, на некоторое время отправятся в Литву, а затем возвращаются в Польшу. Здесь чётко видно, сколько этих продуктов. Для меня это также первые выводы о том, каким образом проверять автомобили, которые могут поехать туда и вернуться. Нужно полностью исключить такие подозрения», — сказал замминистра.

По итогам проверки на границе Колодзейчак также отметил, что упаковка и качество продуктов с Украины «оставляют желать лучшего», и не исключил ввода эмбарго на украинскую замороженную малину.

«Заплесневелая малина была отправлена обратно на Украину. После такой малины можно прийти к одному выводу: (ввести. — RT) эмбарго на украинскую мороженную малину, которой в 2023 году поступило в Польшу более 60 тыс. т», — приводит его слова новостной портал Bankier.pl.

Как напоминает издание, низкая стоимость украинской замороженной малины делает невыгодным производство этого продукта в Польше.

«Мы будем взращивать польское производство и ограничивать ввоз», — подчеркнул замминистра.

Колодзейчак также проверил украинский сахар и обратил внимание на его странный запах. Чиновник пообещал ограничить ввоз в страну этого продукта. В ближайшие дни он намерен представить соответствующие предложения премьер–министру Дональду Туску. Кроме того, Минсельхоз может ввести пошлины на украинское растительное масло, добавил замминстра.

«Я буду подавать заявку, если это возможно будет быстро принять, на введение налога НДС минимум 8% на растительное масло, которое поступает с Украины в Польшу», — заявил он.

«Серьёзная угроза для Польши»

Как отмечают аналитики, опасения Варшавы по поводу того, что Киев может вытеснить Польшу с сельскохозяйственного рынка ЕС связаны с тем, что украинская продукция реализуется по более низким ценам.

«Сельскохозяйственные товары с Украины поступают в ЕС, согласно решению Еврокомиссии, без обложения таможенными пошлинами. Соответственно, их цена оказывается демпинговой, то есть ниже цены, которую предлагают местные производители. В результате европейские фермеры сталкиваются с угрозой разорения», — заявил в разговоре с RT научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Протесты польских фермеров. Январь 2024 года

AP

© Czarek Sokolowski

Эксперт добавил, что производством сельхозтоваров на Украине сейчас занимаются иностранные компании.

«Продукция, которая поступает с Украины, в своём большинстве исходит не от украинских компаний, а от иностранных фирм, которые обосновались на Украине. Большая часть из них американские», — подчеркнул Оленченко.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич напомнил, что низкая цена украинской агропродукции, помимо отсутствия пошлин ЕС, объясняется также дешевизной рабочей силы на Украине.

«Важный компонент итоговой цены готовой продукции, будь то подсолнечное масло, жмых, пшеница или кукуруза, — стоимость рабочей силы. По сравнению с Польшей, которая сама является страной среднего уровня развития, украинская рабочая сила не стоит ничего. В этом отношении Украина имеет серьёзные конкурентные преимущества», — сказал аналитик в комментарии RT.

Он добавил, что для экономики Польши утрата позиций на сельскохозяйственном рынке Евросоюза стала бы ударом.

«Это серьёзная угроза для Польши, потому что Варшава получает значительные финансовые поступления от реализации аграрной продукции. Сельскохозяйственная отрасль занимает важное место в структуре экономики Польши», — пояснил специалист.

Фермерская «Солидарность»

Проверки на границе и заявления представителей Минсельхоза были сделаны на фоне готовящейся в Польше новой волны акций протеста фермеров. Их начало намечено на 9 февраля. Протест должен продлиться 30 дней и предусматривает, в частности, блокаду пропускных пунктов на границе с Украиной. Провести аналогичные акции планируют и венгерские фермеры.

Протестующие во Франции фермеры

© AP Photo/Daniel Cole

Среди организаторов протестных акций польские СМИ называют независимый самоуправляемый профсоюз частных фермеров «Солидарность». Одной из главных причин недовольства работников сельхозотрасли называются планы Европейской комиссии продлить на год режим беспошлинной торговли с Украиной, срок действия которого истекает в июне 2024-го.

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Стоит отметить, что это не первые акции протестов польских аграриев из-за наплыва украинского импорта — подобные демонстрации начались в 2023 году. Действовавшему тогда в стране кабмину Матеуша Моравецкого удалось сбить волну недовольства, введя эмбарго на ряд украинских товаров. При этом транзит продукции через свою территорию Варшава запрещать не стала. Пришедший к власти в конце 2023 года кабмин Дональда Туска эти ограничительные меры оставил в силе.

Аналитики полагают, что новый всплеск фермерских протестов в Польше можно рассматривать как продолжение прокатившихся в последние недели по Германии, Франции, Италии и ряду других стран Евросоюза масштабных демонстраций сельхозпроизводителей.

«Протесты в Польше можно рассматривать как часть общеевропейского процесса. В Польше несколько другие причины выводят людей на улицу, но корень проблемы у них общий: европейские правительства стали меньше внимания уделять сельскому хозяйству, меньше заботиться о своих фермерах-избирателях. Сейчас мы наблюдаем реакцию европейских сельхозпроизводителей на такую политику», — сказал Николай Межевич.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк предположил в беседе с RT, что протесты фермеров в Европе будут нарастать и могут привести к увеличению политической турбулентности.

«Абсолютно очевидно, что в условиях очень слабого экономического роста, сокращения субсидий те самые сельхозпроизводители всей Европы не понимают, почему не могут найтись субсидии в сотни миллионов евро, но могут найтись миллиарды помощи, например, для Украины... Мне кажется, это может привести к ещё большей внутриполитической турбулентности на территории Европы», — резюмировал специалист.