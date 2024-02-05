«Эффект лавины»: как развивается ситуация вокруг массовых протестов фермеров в странах Евросоюза

В ряде государств ЕС обостряется ситуация, связанная с демонстрациями аграриев, недовольных мерами Евросоюза, ростом инфляции и бесконтрольным импортом дешёвой иностранной продукции, в том числе с Украины. Так, в Греции фермеры заблокировали шоссе и провели митинг. В рамках акции сельхозпроизводители высыпали на дорогу ящики каштанов и яблок. Ранее сообщалось о массовых демонстрациях во Франции, в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии, Португалии. По мнению экспертов, всё больше фермеров начинают осознавать, что у Брюсселя в приоритете благополучие киевского режима, а не интересы граждан Евросоюза.

В ряде стран Европейского союза обостряются массовые протесты фермеров, которые недовольны мерами Брюсселя в аграрной сфере, инфляцией и бесконтрольным импортом дешёвой иностранной продукции, в том числе с Украины.

Так, в Греции аграрии заблокировали шоссе с помощью 120 тракторов, сообщает общественное телевидение ERT. Кроме того, ранее они провели митинг в TIF — Международном выставочном центре Салоник, приехав туда на 300 тракторах из северной части страны. Ещё сотни фермеров прибыли на автобусах. В рамках акции производители высыпали на дорогу ящики каштанов и яблок.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, основные силы фермеров находятся в Кардице, где расположилось более тысячи тракторов, ещё 500 машин аграриев наблюдается вблизи города Лариса, в Птолемаиде — 200 тракторов, Кастро Виотии — 170, а в Кулура Иматиасе и Дервени — по 150. Ещё по 100 тракторов — в Муданье и Трикале, 70 — в Каламбаке и 50 — в Эпаноми.

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Организаторы акций обещают продолжить протесты, обвиняя власти в том, что они «не отвечают на основную проблему выживания», которую подняли аграрии, и не дают им возможности «продолжать заниматься сельским хозяйством».

В частности, 5 февраля фермеры полуострова Халкидики намерены направиться в Салоники для блокировки территории вокруг Министерства Македонии и Фракии, куда они хотят передать петицию со своими требованиями.

Кроме того, аграрии в Греции будут добиваться общенациональной координации блокады.

Массовые протесты фермеров также охватили Францию. В Париже перед Эйфелевой башней 3 февраля прошла демонстрация в поддержку французских аграриев и против политики ЕС, в том числе против предоставления €50 млрд Украине. Во время акции её участники разорвали большой флаг Евросоюза, а затем растоптали его под одобрительные возгласы толпы. Организатором акции выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который подчеркнул, что президент страны Эммануэль Макрон «ничего не решит по поводу нечестного импорта с Украины, особенно мяса птицы», поскольку это зависит от руководства ЕС. По его словам, «это лицемерие», когда Украине решают дать €50 млрд на четыре года — больше, «чем получают помощи французские фермеры». С похожими заявлениями выступили на акции и аграрии, которые недовольны помощью Украине и считают, что это может привести к тому, что «загнутся все фермерские хозяйства» во Франции и других странах ЕС.

Фермеры во Франции высыпали навоз на дорогу

© AP Photo/Fred Scheiber

Демонстрации наблюдаются и в Германии, где фермеры на тракторах блокировали подъезды к крупнейшему аэропорту ФРГ во Франкфурте. В этой акции планировалось задействовать около 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники.

Ранее сообщалось также о массовых протестах фермеров в Бельгии, Нидерландах, Италии, Португалии. Кроме того, аналогичные акции анонсированы в Словакии и Польше.

«По всей Европе»

Стоит отметить, что ситуация с демонстрациями сельхозработников в Европе обострилась после того, как 31 января Еврокомиссия предложила продлить на год отмену таможенных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС, «одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции». Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас, подчеркнув, что такую меру в Брюсселе планируют принять, исходя из «обязательств ЕС «поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Как заявил позднее в тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Еврокомиссия должна защищать фермеров ЕС, страдающих от украинского демпинга, а не Украину. По его словам, в Евросоюзе должно смениться руководство, поскольку «нынешние лидеры никогда не будут принимать решения, выгодные фермерам».

«Нам нужно найти новых лидеров, которые действительно будут представлять интересы народа», — приводит слова Орбана ТАСС.

Кроме того, он считает, что импорт украинской сельхозпродукции в ЕС должен быть прекращён, поскольку из-за этого европейские аграрии оказываются в невыгодном положении и несут убытки.

В свою очередь, вице-премьер Италии, министр инфраструктуры, лидер одной из правящих партий «Лига» Маттео Сальвини сообщил агентству ANSA, что видит причину массовых протестов фермеров в «катастрофической» политике Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, за сохранение поста которой он не стал бы голосовать на предстоящих выборах (в июне 2024 года должны пройти выборы в Европейский парламент. — RT).

«Тракторы выехали на площади по всей Европе, для них проблема — в нынешней Еврокомиссии. Комиссия Урсулы фон дер Ляйен с этой точки зрения — катастрофа в плане политики труда и прав», — цитирует Сальвини ТАСС.

«Бесконтрольный демпинг»

Как отмечают эксперты, распространение массовых протестов фермеров по всему ЕС связано в первую очередь с тем, что всё больше аграриев начали осознавать, что Брюсселю важнее благополучие киевского режима, чем собственных граждан.

«Особенно это касается стран Восточной Европы, но и другие государства ЕС крайне обеспокоены данным аспектом, поскольку в европейском объединении значительная часть производителей — это мелкие сельские хозяйства, которым сложнее выживать при столь бесконтрольном демпинге, спровоцированном крупными агрохолдингами Украины. Поэтому украинский фактор играет существенную роль в этих процессах», — пояснил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Схожего мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский, который назвал открытие аграрных рынков на благоприятных льготных условиях для украинской аграрной продукции одним из «важных побуждающих мотивов» для протестов фермеров в Евросоюзе.

«Впервые демонстрации на этой почве возникли в Польше, потом они пронеслись по целому ряду стран, которые с ней граничат. Ведь льготы для Киева сказываются на состоянии аграрного рынка всего ЕС, поскольку решение Брюсселя о беспошлинном режиме для ряда продуктов питания с Украины касаются абсолютно всех стран Евросоюза. И это большой удар по всему сельскохозяйственному рынку ЕС. Сейчас это всё более отчётливо осознают аграрии в разных частях Европы», — сказал Неменский в беседе с RT.

Протесты фермеров в Италии

AP

Ещё одной причиной обострения протестов аграриев в ЕС Александр Камкин называет приближение посевного сезона и осознание того, что Брюссель не спешит идти на уступки.

«У аграриев остаётся не так много времени, чтобы заявить о себе, — потом они будут заняты в полях. И такой эффект снежной лавины, связанный с демонстрациями сразу в целом ряде европейских стран, отчасти обусловлен тем, что люди хотят успеть напомнить о своих требованиях. И фермерам есть в чём винить руководство ЕС, чья политика привела к снижению прибыльности многих из них, причём как из-за конкуренции с украинскими товарами, так и из-за подорожания удобрений, которые ранее поставлялись из России», — пояснил Камкин.

Он не исключает, что протесты могут распространиться и на другие страны ЕС, поскольку солидарность сельхозпроизводителей «никто не отменял».

«Ведь все они находятся на едином рынке с едиными механизмами регулирования, и если в одной стране наблюдаются кризисные явления, то это автоматически бьёт бумерангом и по другим государствам Евросоюза. Всё это наверняка отразится на ценах на сельхозпродукты, поскольку производителям нужно обеспечивать точку безубыточности. Усугубится и без того сложная экономическая ситуация в ЕС», — сказал Камкин.

В свою очередь, Олег Неменский спрогнозировал, что европейские производители «просто будут разоряться», если Брюссель не поможет им приспособиться к новой реальности, а также не снизит объёмы украинского импорта на рынке ЕС.

«Так что факторы, связанные с желанием руководства союза помочь киевскому режиму, имеют очень большое значение. И пока в Европе не знают, как со всеми этими проблемами справиться», — заключил эксперт.