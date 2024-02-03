«Катастрофа для европейских фермеров»: как в странах ЕС нарастают массовые протесты аграриев

В государствах Евросоюза резко возросло количество протестных акций фермеров, которые требуют изменить общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения и остановить бесконтрольный импорт дешёвой иностранной продукции. Кроме протестов аграриев во Франции, которые блокировали дороги вокруг Парижа, а также манифестаций сельхозработников в ФРГ, в Бельгии тоже проходят акции, которые заблокировали пограничные пункты на границе с Нидерландами. К бастующим аграриям присоединились их коллеги из Италии, Испании и Португалии, планируются протесты фермеров в Словакии и Польше. По словам экспертов, одной из причин активизации массовых демонстраций в странах ЕС стала неготовность Брюсселя остановить неконтролируемый приток продукции с Украины в государства еврозоны.

В странах Евросоюза резко активизировались массовые протесты фермеров, которые требуют изменить общеевропейскую аграрную политику посредством снятия с них многочисленных ограничений и остановки бесконтрольного импорта дешёвой иностранной продукции, в том числе с Украины.

К протестной акции аграриев из Франции и Германии присоединились фермеры из Бельгии, которые заблокировали пограничные пункты на границе с Нидерландами, говорится на сайте Фламандского центра дорожного движения и Королевского туристического клуба Нидерландов (ANWB). По данным этой структуры, колонны техники недовольных сельхозпроизводителей перекрыли, в частности, дороги, соединяющие нидерландские города Берген-оп-Зом, Бреда и Эйндховен, а также крупный бельгийский порт Антверпен.

По данным ANWB, обстановка схожа с ситуацией во Франции, где местные фермеры также заблокировали многие автомагистрали, включая несколько подъездных путей к Парижу. При этом после обещания властей Пятой республики ввести новые меры поддержки аграриев последние начали снимать блокады вокруг Парижа, однако заявили о готовности повторить протестные акции, если руководство Франции не сдержит своих обещаний, сообщил телеканал BFMTV.

В то же время манифестации аграриев Германии, начавшиеся в середине января, не утихают. Так, утром 2 февраля немецкие фермеры заблокировали движение на трассе А2, выведя на дорогу порядка 40 тракторов, сообщает телерадиокомпания Norddeutscher Rundfunk. По её данным, аграрии разбросали на проезжей части детали машин и стволы деревьев, а также высыпали на дорогу кучу навоза, высота которой достигала 2 м. Кроме того, во время зарегистрированного митинга около 70 тракторов заблокировали ряд въездов на территорию порта в немецком городе Бремерхафен.

Как сообщает новостной сайт польского профсоюза «Солидарность», ранее, 1 февраля, более десятка сельскохозяйственных машин заблокировали пропускной пункт «Линкен» на границе Германии и Польши. В результате большое количество грузовиков и легковых автомобилей на немецкой стороне были вынуждены развернуться и уехать обратно.

Протестная акция немецких фермеров, 30 января 2024 года

globallookpress.com

© IMAGO/EHL Media

«Мы перекрываем границу, чтобы направить сигнал — особенно ввиду импорта с Украины», — подчеркнул один из организаторов протестной акции, личность которого не раскрывается. По его словам, из-за дешёвого зерна с Украины немецкие фермеры утратили свою конкурентоспособность.

Протестная палитра

Стоит отметить, что на этой неделе, помимо бельгийских, французских и немецких аграриев, инициировали акции протеста и итальянские фермеры. 2 февраля они заблокировали дороги сразу в нескольких регионах страны. Кроме того, фермеры на 40 тракторах и другой технике перекрыли дорогу недалеко от итальянского города Орвието, что вызвало перебои в дорожном движении. Также протестующие на 70 тракторах выехали на дорогу под Миланом. Возле города Ареццо движение заблокировали 120 тракторов. Аграрии также объявили о предстоящем протесте в Риме и о том, что демонстрация в Тоскане продлится до воскресенья — в выходные на дороги этой области должны выйти 400 тракторов.

Помимо того, активизировались аграрии в Польше, анонсировав генеральную забастовку с 9 февраля, сообщает профсоюз «Солидарность». Фермеры планируют, в частности, заблокировать границу с Украиной в знак протеста против европейской аграрной политики. Польские фермеры заявили: «Наше терпение себя исчерпало».

«Позиция Брюсселя от января 2024 года не может быть принята нашим фермерским сообществом. К тому же бездействие польских властей и планы сотрудничать с Еврокомиссией, уважать все её решения по поводу импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия с Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить генеральную забастовку», — приводит РИА новости заявление протестующих.

Также по теме «Иллюзия солидарности»: как в Польше намерены урегулировать кризис на границе с Украиной В Польше правительство и грузоперевозчики достигли предварительной договорённости в вопросах ослабления блокады въезда в страну...

Ранее, 31 января, вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас сообщил на брифинге в Брюсселе, что ЕК предлагает продлить отмену таможенных пошлин для Украины до июня 2025 года, «позаботившись при этом о безопасности европейских стран». При этом Схинас не уточнил, о каких мерах поддержки и обеспечении безопасности аграриев стран ЕС идёт речь. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон позднее заявил, что Брюссель намерен возобновить действие пошлин на украинские продукты в случае превышения объёмов их импорта.

1 февраля фермеры Словакии заявили о готовности присоединиться к протестам против аграрной политики ЕС в координации с фермерами из других стран «вишеградской группы», в которую, помимо словацкой стороны, входят также Польша, Чехия и Венгрия. Планируется, что на улицы «выйдут сотни тракторов».

Кроме того, по данным телеканала RTP, к протестам аграриев подключились и португальские фермеры, которые вслед за коллегами из ряда других европейских стран заблокировали дороги на тракторах с севера на юг страны. А аграрии Испании устроили митинг перед зданием Министерства сельского хозяйства в Мадриде.

Напомним, ранее в комментарии RT доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман предупреждал о том, что в ближайшее время возможен эффект цепной реакции в ситуации с протестами фермеров в ряде стран ЕС, поскольку у профсоюзов государств европейского объединения «есть принцип солидарности».

Акция протеста французских аграриев, 29 января 2024 года

Gettyimages.ru

© Christian Liewig - Corbis

«Если в какой-то стране и в какой-то отрасли в Европе начинаются забастовки, то, как правило, профсоюзные партнёры из другой страны подхватывают эту инициативу и начинают тоже протестовать. Тем более в ЕС экономика строится вокруг общих правил, из-за чего проблема в одной стране зачастую вызывает трудности и в других государствах. В результате возникает цепная реакция», — сказал Фельдман.

«В ущерб собственному населению»

Как отметил в беседе с RT научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, одной из основных причин роста активности протестов европейских аграриев является неготовность Брюсселя остановить неконтролируемый приток продукции с Украины в страны ЕС посредством возобновления действия таможенных пошлин и квот Евросоюза на эти товары.

«К примеру, во Франции фермеры жалуются, что продукция птицеводства с Украины в текущих объёмах подрывает процесс производства французских сельскохозяйственных товаров. В Польше же аграрии требуют незамедлительного прекращения импорта сахара с Украины, поскольку в противном случае им придётся сократить посев сахарной свёклы в следующем году и понести значительные убытки», — пояснил Оленченко.

По его словам, усиление протестов фермеров в странах Европы связано и с объявлением Еврокомиссией планов продлить отмену пошлин на ввоз украинской продукции в страны ЕС до июня 2025 года.

Также по теме Тракторный протест: к чему могут привести массовые акции фермеров в Германии В Германии началась недельная протестная акция фермеров против правительственных планов по отмене льгот аграриям. По данным местной...

«Дело в том, что нынешнее руководство ЕК подчинило свою деятельность американской стратегии, направленной на то, чтобы Европа оказывала максимальную помощь нынешнему украинскому режиму любыми способами, даже в ущерб собственному населению, в первую очередь аграриям. И попытки Брюсселя как-то успокоить фермеров призрачными и расплывчатыми обещаниями о возможной поддержке выглядят крайне неубедительно. Именно поэтому протесты аграриев не только не прекратились, но, наоборот, усилились», — отметил Оленченко.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич пояснил, что, если раньше Брюссель платил дотации фермерам Франции, Германии, Бельгии и других стран ЕС, искусственно повышая конкурентоспособность их продукции, то потребность «сыграть на руку Киеву диаметрально изменила ситуацию».

«Когда дешёвая украинская продукция пошла в Европу, это стало катастрофой для европейских фермеров, которые к тому же получают всё меньше компенсаций от Брюсселя. Аграрии лишаются своей работы и доходов, зато налогами они ещё и оплачивают поддержку Украины их национальными правительствами. Естественно, фермеры возмущены возникшей несправедливой ситуацией», — сказал Межевич в комментарии с RT.

Как отметил эксперт, задача Брюсселя на данном этапе — отвлечь внимание фермеров от их проблем, давая «невыполнимые обещания».

«Таким образом они пытаются расколоть протестное движение по времени и в пространстве. Но развитие ситуации будет зависеть от того, в каком количестве протесты фермеров поддержат представители других специальностей, которые уже тоже выходят на улицы европейских городов. Ни одна страна ЕС не в состоянии выдержать общенациональной забастовки, которая вполне может произойти в условиях резкого обострения протестных настроений в европейском объединении», — заключил Межевич.