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RTP: португальские фермеры на тракторах заблокировали дороги

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Португальские фермеры вслед за коллегами из Франции и ряда других европейских стран начали проводить акции протеста, информирует телеканал RTP.
RTP: португальские фермеры на тракторах заблокировали дороги
  • Gettyimages.ru

По данным телеканала, фермеры в четверг, 1 февраля, заблокировали дороги на тракторах с севера на юг Португалии.

Отмечается, что фермеры используют для своих акций не только тракторы, но и другую сельскохозяйственную технику.

Ранее протестующие фермеры прибыли в Брюссель для проведения акции протеста и уже заблокировали тракторами здание Европарламента.

Французское издание Le Monde сообщало, что испанские фермеры присоединятся к акциям протеста в других европейских странах.

30 января фермеры на 150 тракторах устроили акцию протеста около католического собора в центре Орлеана.

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