RTP: португальские фермеры на тракторах заблокировали дороги

Португальские фермеры вслед за коллегами из Франции и ряда других европейских стран начали проводить акции протеста, информирует телеканал RTP.

По данным телеканала, фермеры в четверг, 1 февраля, заблокировали дороги на тракторах с севера на юг Португалии.

Отмечается, что фермеры используют для своих акций не только тракторы, но и другую сельскохозяйственную технику.

Ранее протестующие фермеры прибыли в Брюссель для проведения акции протеста и уже заблокировали тракторами здание Европарламента.

Французское издание Le Monde сообщало, что испанские фермеры присоединятся к акциям протеста в других европейских странах.

30 января фермеры на 150 тракторах устроили акцию протеста около католического собора в центре Орлеана.