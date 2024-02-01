RTP: португальские фермеры на тракторах заблокировали дороги
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По данным телеканала, фермеры в четверг, 1 февраля, заблокировали дороги на тракторах с севера на юг Португалии.
Отмечается, что фермеры используют для своих акций не только тракторы, но и другую сельскохозяйственную технику.
Ранее протестующие фермеры прибыли в Брюссель для проведения акции протеста и уже заблокировали тракторами здание Европарламента.
Французское издание Le Monde сообщало, что испанские фермеры присоединятся к акциям протеста в других европейских странах.
30 января фермеры на 150 тракторах устроили акцию протеста около католического собора в центре Орлеана.