Еврокомиссия предложила продлить отмену таможенных пошлин для Украины
- РИА Новости
«Наше предложение заключается в продлении ещё на год мер по освобождению от пошлин товаров, поступающих с Украины, позаботившись при этом о безопасности европейских стран», — цитирует его РИА Новости.
При этом ранее еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщал, что ЕК даст возможность ряду стран ограничивать импорт сельхозпродукции с Украины.
Член Национального собрания Франции Матильда Пари заявила, что французское птицеводство находится под угрозой из-за отмены таможенных пошлин на импорт мяса птицы с Украины.
Она направила письмо главе МИД Франции, в котором попросила пояснить, какие меры будут приняты для поддержки фермеров.