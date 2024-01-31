Еврокомиссия предложила продлить отмену таможенных пошлин для Украины

Еврокомиссия предложила продлить ещё на год свободный ввоз товаров с Украины и из Молдавии до июня 2025 года, заявил вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.

«Наше предложение заключается в продлении ещё на год мер по освобождению от пошлин товаров, поступающих с Украины, позаботившись при этом о безопасности европейских стран», — цитирует его РИА Новости.

При этом ранее еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис сообщал, что ЕК даст возможность ряду стран ограничивать импорт сельхозпродукции с Украины.

Член Национального собрания Франции Матильда Пари заявила, что французское птицеводство находится под угрозой из-за отмены таможенных пошлин на импорт мяса птицы с Украины.

Она направила письмо главе МИД Франции, в котором попросила пояснить, какие меры будут приняты для поддержки фермеров.