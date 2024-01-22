Во Франции заявили об угрозе для фермеров из-за импорта мяса птицы с Украины

Член Национального собрания Франции Матильда Пари заявила, что французское птицеводство находится под угрозой из-за отмены таможенных пошлин на импорт мяса птицы с Украины. Она направила письмо главе МИД Франции, в котором попросила пояснить, какие меры будут приняты для поддержки фермеров. C его содержанием ознакомился RT.

В своём письме Пари спросила министра иностранных дел Стефана Сежурне, какие меры будут приняты для защиты сельскохозяйственной независимости Франции и поддержки фермеров, уже находящихся в затруднительном положении.

«Французское птицеводство находится под угрозой из-за массового импорта украинского мяса птицы», — заявила депутат.

По её словам, только с января по март 2023 года импорт мяса птицы с Украины в ЕС вырос на 201%, что составляет 25 тыс. т продукции в месяц, — такую же долю рынка потеряли европейские производители. А во Франции импорт украинского мяса птицы увеличился на 122% с апреля 2022 года.

Кроме того, этот вид украинской продукции не отвечает сельскохозяйственным и продовольственным нормам и ценностям, действующим в Евросоюзе, что влияет на цены и качество товара, добавила Пари.

«Несмотря на предупреждения национальной межпрофессиональной ассоциации поставщиков бройлеров Anvol, в июне 2023 года правительство не выступило против продления договора, а применение защитной меры, которую можно использовать, если одно из государств чувствует угрозу своим интересам, похоже, не стоит на повестке дня», — отметила парламентарий.

В сентябре прошлого года председатель Anvol Жан-Мишель Шеффер рассказал, что французские птицеводы страдают от «недобросовестной конкуренции» со стороны украинских производителей.

Недовольство режимом либерализации торговли с Украиной высказывают также в странах Восточной Европы.

Между тем Еврокомиссия планирует продлить торговые льготы для Киева до июня 2025 года.