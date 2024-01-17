ЕК намерена продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины до лета 2025 года

Еврокомиссия выступает за продление беспошлинного ввоза товаров с Украины в Евросоюз до июня 2025 года, это коснётся в том числе аграрной продукции. Предложение будет представлено в Брюсселе на следующей неделе.

Как сообщил РИА Новости представитель органа власти ЕС Олоф Жилл, Еврокомиссия будет учитывать опасения европейских аграриев.

«Предложение о возможном продлении механизма автономных торговых мер для Украины в настоящее время обсуждается, ожидается, что оно будет представлено на следующей неделе», — сказал он.

Как отметил Жилл, еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский уже встретился с европейскими фермерами и сельхозпроизводителями, которые остаются недовольными из-за бесконтрольного импорта украинской агропродукции. Они призвали комиссию усилить контроль за ввозимыми товарами.

Молдавская ассоциация «Сила фермеров» ранее потребовала от правительства запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом. Фермеры Германии также недовольны решениями правительства ФРГ в данной сфере: 15 января протестующие освистали главу немецкого Минфина Кристиана Линднера во время его выступления.

Недовольство выразили и фермеры Румынии. Как сообщила украинская Госпогранслужба, работники аграрной отрасли возобновили блокировку двух пунктов пропуска с Украиной.

О том, что вступление Украины в Евросоюз рискует сильно навредить сельскому хозяйству ЕС, ранее говорил замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак. Похожее мнение выразила и зампредседателя французской партии «Реконкиста» Марион Марешаль: по её словам, присоединение Украины к Евросоюзу «похоронит» агропромышленность Франции.