Замминистра Польши: членство Украины в ЕС может навредить сельскому хозяйству

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак сообщил, что вступление Украины в Евросоюз рискует сильно навредить сельскому хозяйству ЕС.

В эфире радиостанции RMF FM он отметил, что украинское сельское хозяйство может дестабилизировать продовольственную безопасность в странах Европы.

«Если мы хотим этого, то можем сразу открыть двери и сказать: закрываем наши сельскохозяйственные предприятия, ибо их работа не будет иметь смысла», — добавил Колодзейчак.

По его словам, если Украина вступит в ЕС, то необходимо поставить ограничения в сельском хозяйстве.

Ранее зампредседателя партии «Реконкиста» Марион Марешаль сообщил, что вступление Украины в Евросоюз «похоронит» агропромышленность Франции.