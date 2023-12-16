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Замминистра Польши: членство Украины в ЕС может навредить сельскому хозяйству

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Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак сообщил, что вступление Украины в Евросоюз рискует сильно навредить сельскому хозяйству ЕС.
Замминистра Польши: членство Украины в ЕС может навредить сельскому хозяйству
  • AP
  • © Virginia Mayo

В эфире радиостанции RMF FM он отметил, что украинское сельское хозяйство может дестабилизировать продовольственную безопасность в странах Европы.

«Если мы хотим этого, то можем сразу открыть двери и сказать: закрываем наши сельскохозяйственные предприятия, ибо их работа не будет иметь смысла», — добавил Колодзейчак.

По его словам, если Украина вступит в ЕС, то необходимо поставить ограничения в сельском хозяйстве.

Ранее зампредседателя партии «Реконкиста» Марион Марешаль сообщил, что вступление Украины в Евросоюз «похоронит» агропромышленность Франции.

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