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Политик Марешаль: приём Украины в ЕС похоронит агропромышленность Франции

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Присоединение Украины к Евросоюзу «похоронит» агропромышленность Франции, считает зампредседателя партии «Реконкиста» Марион Марешаль.
Политик Марешаль: приём Украины в ЕС похоронит агропромышленность Франции
  • AP
  • © Virginia Mayo

Такое мнение она выразила в эфире LCI.

Марешаль убеждена, что Украина является сельскохозяйственным гигантом, пишет ТАСС.

«Её вступление в Европейский союз похоронит французский агропромышленный комплекс», — сказала она, напомнив, что французские аграрии и так находятся в трудном положении, потому что страна импортирует слишком много агропродукции в ущерб собственному производству.

Как ранее писало агентство Bloomberg, конфедерация производителей сахарной свёклы во Франции (CGB) обеспокоена ростом импорта украинского сахара в Евросоюз. Объединение отметило важность его реэкспорта.

О том, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для Евросоюза, также предупреждал министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус.

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