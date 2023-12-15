Политик Марешаль: приём Украины в ЕС похоронит агропромышленность Франции

Присоединение Украины к Евросоюзу «похоронит» агропромышленность Франции, считает зампредседателя партии «Реконкиста» Марион Марешаль.

Такое мнение она выразила в эфире LCI.

Марешаль убеждена, что Украина является сельскохозяйственным гигантом, пишет ТАСС.

«Её вступление в Европейский союз похоронит французский агропромышленный комплекс», — сказала она, напомнив, что французские аграрии и так находятся в трудном положении, потому что страна импортирует слишком много агропродукции в ущерб собственному производству.

Как ранее писало агентство Bloomberg, конфедерация производителей сахарной свёклы во Франции (CGB) обеспокоена ростом импорта украинского сахара в Евросоюз. Объединение отметило важность его реэкспорта.

О том, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для Евросоюза, также предупреждал министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телус.