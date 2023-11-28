Производители свёклы заявили о рисках импорта сахара с Украины

Конфедерация производителей сахарной свёклы во Франции (CGB) обеспокоена ростом импорта украинского сахара в Евросоюз. Объединение отметило важность его реэкспорта.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Французские производители сахарной свёклы требуют, чтобы растущие поставки украинского сахара реэкспортировались за пределы Европы», — пишет агентство.

В сезоне 2023—2024 годов импорт с Украины может достичь 700—800 тыс. т, что в два раза больше, чем в прошлом сезоне, отмечают в CGB.

«Нам нужен чёткий ответ Европейской комиссии о будущем управлении этим притоком сахара», — отметили производители.

Как ранее писал EUobserver, Австрия, Венгрия и Франция выступают против присоединения Украины к Европейскому союзу.