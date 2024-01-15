Молдавские фермеры требуют запретить транзит зерна с Украины автотранспортом
- РИА Новости
В опубликованном организацией заявлении в социальной сети говорится, что украинскую продукцию необходимо доставлять только железнодорожным транспортом как условие сохранения сниженного тарифа.
«В противном случае снижение тарифа абсолютно неоправданно по отношению к отечественным фермерам», — приводит РИА Новости текст документа.
Ранее ассоциация обвинила правительство страны в неспособности урегулировать их проблемы с долгами перед банками.