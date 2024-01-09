Протестующие молдавские фермеры обвинили власти в неспособности решить проблемы

Возглавившая протесты аграриев в Молдавии ассоциация «Сила фермеров» обвинила в своих соцсетях правительство страны в неспособности урегулировать их проблемы с долгами перед банками.

«Специальная комиссия по анализу долговых проблем фермеров в настоящее время не функционирует», — цитирует заявление ТАСС.

По словам фермеров, с момента создания комиссии 4 декабря 2023 года состоялось только одно заседание.

«В настоящее время власти не оказывают индивидуальной помощи фермерам, испытывающим трудности с оплатой, как утверждают некоторые государственные чиновники», — подчёркивается в сообщении.

Уточняется, что протестующие аграрии требуют от властей ввести мораторий на штрафные санкции по долгам, а также увеличить финансовую помощь агрокомплексу, пострадавшему от засухи прошлого года и падения цен на зерновые.

В декабре молдавские фермеры объявили о выводе техники из Кишинёва и смене формата акций протеста.