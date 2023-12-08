В Молдавии фермеры объявили о смене формата протеста

Молдавские фермеры объявили о выводе техники из Кишинёва и смене формата акций протеста.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления исполнительного директора ассоциации «Сила фермеров» Александра Слусаря. По его словам, протестующим стали приходить уведомления о штрафах за несанкционированные действия.

«Мы приостанавливаем акцию протеста в Кишиневе, техника возвращается в районы. Мы перейдём к иным формам протеста. Возможно, даже будем блокировать трассы национального значения, пока власти не примут наши требования», — сказал он.

Ранее глава правительства Молдавии Дорин Речан отказался удовлетворить требования протестующих фермеров, которые пытаются добиться введения моратория на штрафные санкции по долгам.