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Премьер Молдавии отказался удовлетворить требования протестующих фермеров

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Глава правительства Молдавии Дорин Речан отказался удовлетворить требования протестующих фермеров, которые пытаются добиться введения моратория на штрафные санкции по долгам.

По словам молдавского премьера, прозвучавшим в интервью телеканалу «Журнал», правительство не может вмешиваться в отношения между двумя хозяйствующими субъектами, а также вводить мораторий для всех.

«Есть положение о форс-мажорных обстоятельствах, которым и должны воспользоваться оказавшиеся в такой ситуации производители индивидуально», — цитирует его ТАСС.

Ранее молдавские банки заявили о готовности оказать помощь в реструктуризации кредитов вышедшим на акции протеста фермерам.

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