Премьер Молдавии отказался удовлетворить требования протестующих фермеров

Глава правительства Молдавии Дорин Речан отказался удовлетворить требования протестующих фермеров, которые пытаются добиться введения моратория на штрафные санкции по долгам.

По словам молдавского премьера, прозвучавшим в интервью телеканалу «Журнал», правительство не может вмешиваться в отношения между двумя хозяйствующими субъектами, а также вводить мораторий для всех.

«Есть положение о форс-мажорных обстоятельствах, которым и должны воспользоваться оказавшиеся в такой ситуации производители индивидуально», — цитирует его ТАСС.

Ранее молдавские банки заявили о готовности оказать помощь в реструктуризации кредитов вышедшим на акции протеста фермерам.