Еврокомиссар выступил против продления режима свободного экспорта с Украины в ЕС

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима временной отмены квот на экспорт в Евросоюз украинских товаров.

Об этом он заявил в комментарии польской радиостанции RMF24.

По его словам, своей задачей на 2024 год он считает то, что надо сделать всё, чтобы новый регламент, если он будет принят, предусматривал «достаточно сильные защитные положения, чтобы не допустить кризиса, связанного с переизбытком предложения».

Еврокомиссар отметил, что в последнее время, к примеру, «наблюдается значительный рост поставок мяса птицы и сахара с Украины [в ЕС]», что «угрожает конкурентоспособности сектора».

Ранее представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что порядка 2 тыс. грузовиков заблокированы на границе Украины и Польши.