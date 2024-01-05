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Около 2 тысяч грузовиков заблокированы на границе Украины и Польши

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Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире украинского новостного телемарафона заявил, что порядка 2 тыс. грузовиков заблокированы на границе Украины и Польши.
Около 2 тысяч грузовиков заблокированы на границе Украины и Польши
  • Gettyimages.ru

По его словам, вечером 5 января возобновилось блокирование пункта пропуска «Медика» с польской стороны.

«По состоянию на сегодняшнее утро имеем очередь в направлении Украины на территории Польши где-то почти 600 грузовых транспортных средств», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим украинский чиновник добавил, что ещё 1,4 тыс. грузовиков находятся в очередях на ещё трёх заблокированных направлениях.

Ранее польские фермеры заявили о готовности возобновить блокаду погранпереездов.

Позже польские фермеры заблокировали движение фур через КПП на границе с Украиной.

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