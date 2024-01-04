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Польские фермеры заблокировали движение фур через КПП на границе с Украиной

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Польские фермеры заблокировали движение фур на границе с Украиной через пункт пропуска «Медыка — Шегини».
Польские фермеры заблокировали движение фур через КПП на границе с Украиной
  • AFP
  • © Wojtek Radwanski

Информацию об этом подтвердила украинская Госпогранслужба.

Как пишет «СТРАНА.ua», въезда на Украину со стороны Польши ожидают около 800 грузовиков.

Польские фермеры отмечали, что будут пропускать три грузовика в час. Протест будет продолжаться до 3 февраля или до выполнения их требований к правительству Польши.

Перевозчики требуют от властей гарантий, что будут введены дотации на закупку кукурузы и сохранён сельскохозяйственный налог.

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