Польские фермеры заблокировали движение фур через КПП на границе с Украиной

Польские фермеры заблокировали движение фур на границе с Украиной через пункт пропуска «Медыка — Шегини».

Информацию об этом подтвердила украинская Госпогранслужба.

Как пишет «СТРАНА.ua», въезда на Украину со стороны Польши ожидают около 800 грузовиков.

Польские фермеры отмечали, что будут пропускать три грузовика в час. Протест будет продолжаться до 3 февраля или до выполнения их требований к правительству Польши.

Перевозчики требуют от властей гарантий, что будут введены дотации на закупку кукурузы и сохранён сельскохозяйственный налог.