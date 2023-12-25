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Польские фермеры заявили о готовности возобновить блокаду погранпереездов

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Представитель организации фермеров Подкарпатского воеводства «Подкарпатская обманутая деревня» Роман Кондрув заявил агентству PAP о готовности польских фермеров возобновить блокаду погранпереездов на границе с Украиной уже 2—3 января.
Польские фермеры заявили о готовности возобновить блокаду погранпереездов
  • AFP
  • © Wojtek Radwanski

«Если фермеры не получат письма от премьера [Польши] с обещанием, что их требования будут выполнены, то [они] вернутся к блокаде в начале будущего года, 2 или 3 января», — цитирует его ТАСС.

Как указывает агентство, протестующие 24 декабря решили снять блокаду погранпереездов на период рождественских праздников.

Ранее сообщалось, что в очереди на заблокированных Польшей КПП стоит около 3400 фур с Украины.

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