Польские фермеры заявили о готовности возобновить блокаду погранпереездов

Представитель организации фермеров Подкарпатского воеводства «Подкарпатская обманутая деревня» Роман Кондрув заявил агентству PAP о готовности польских фермеров возобновить блокаду погранпереездов на границе с Украиной уже 2—3 января.

«Если фермеры не получат письма от премьера [Польши] с обещанием, что их требования будут выполнены, то [они] вернутся к блокаде в начале будущего года, 2 или 3 января», — цитирует его ТАСС.

Как указывает агентство, протестующие 24 декабря решили снять блокаду погранпереездов на период рождественских праздников.

Ранее сообщалось, что в очереди на заблокированных Польшей КПП стоит около 3400 фур с Украины.