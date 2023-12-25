Польские фермеры заявили о готовности возобновить блокаду погранпереездов
- AFP
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«Если фермеры не получат письма от премьера [Польши] с обещанием, что их требования будут выполнены, то [они] вернутся к блокаде в начале будущего года, 2 или 3 января», — цитирует его ТАСС.
Как указывает агентство, протестующие 24 декабря решили снять блокаду погранпереездов на период рождественских праздников.
Ранее сообщалось, что в очереди на заблокированных Польшей КПП стоит около 3400 фур с Украины.